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02.11.2026 17:58:13
Freundlicher Handel: CAC 40 zum Ende des Montagshandels fester
Der CAC 40 verzeichnete am Montag Kursgewinne.
Am Montag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0.98 Prozent fester bei 8’047.69 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.392 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.132 Prozent auf 7’958.89 Punkte an der Kurstafel, nach 7’969.42 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’054.23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’944.72 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der CAC 40 bei 7’897.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’509.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’121.07 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 büsste der Index bereits um 1.80 Prozent ein. Bei 8’755.03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten verzeichnet.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 365’433 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 232.421 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.70 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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