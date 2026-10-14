Freundlicher Handel: CAC 40 mittags mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 0.60 Prozent auf 7’874.55 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.343 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.321 Prozent auf 7’852.74 Punkte an der Kurstafel, nach 7’827.63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’844.29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’887.76 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0.611 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 8’117.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’366.85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7’919.62 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.91 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 44’125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 203.496 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch