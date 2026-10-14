Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40 aktuell
|
14.10.2026 12:26:41
Freundlicher Handel: CAC 40 mittags mit grünem Vorzeichen
Der CAC 40 macht am dritten Tag der Woche Gewinne.
Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 0.60 Prozent auf 7’874.55 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.343 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.321 Prozent auf 7’852.74 Punkte an der Kurstafel, nach 7’827.63 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’844.29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’887.76 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0.611 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 8’117.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’366.85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7’919.62 Punkten gehandelt.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.91 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 44’125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 203.496 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10:03
|CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7’873.31
|0.58%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.