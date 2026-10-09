Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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09.10.2026 12:26:34
Freundlicher Handel: CAC 40 am Freitagmittag mit Kursplus
Der CAC 40 gewinnt am fünften Tag der Woche an Fahrt.
Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.78 Prozent auf 7’790.25 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.325 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.800 Prozent fester bei 7’791.51 Punkten in den Handel, nach 7’729.69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’806.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’783.03 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0.735 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der CAC 40 bei 8’156.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’326.62 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 8’041.36 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 4.94 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 350’922 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198.900 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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