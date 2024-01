Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsende steigen

Schlussendlich legte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.88 Prozent auf 4’780.94 Punkte zu. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 40.044 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.337 Prozent stärker bei 4’755.19 Punkten, nach 4’739.21 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4’740.57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’785.79 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.180 Prozent. Vor einem Monat, am 18.12.2023, lag der S&P 500 noch bei 4’740.56 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 18.10.2023, den Stand von 4’314.60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, notierte der S&P 500 bei 3’928.86 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0.804 Prozent. 4’802.40 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 14.29 Prozent auf 0.16 USD), Fastenal (+ 7.18 Prozent auf 67.93 USD), American Airlines (+ 6.88 Prozent auf 13.82 USD), Southwest Airlines (+ 6.83 Prozent auf 30.03 USD) und Caesars Entertainment (+ 5.30 Prozent auf 46.53 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Discover Financial Services (-10.80 Prozent auf 97.00 USD), First Republic Bank (-8.82 Prozent auf 0.08 USD), Humana (-7.99 Prozent auf 411.98 USD), KeyCorp (-4.62 Prozent auf 13.20 USD) und Gap (-4.53 Prozent auf 18.53 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 20’671’016 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.664 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 141.18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch