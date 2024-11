Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 am Nachmittag steigen

Am Freitag legt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0.59 Prozent auf 5’738.93 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 48.557 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.434 Prozent fester bei 5’730.21 Punkten in den Handel, nach 5’705.45 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’772.52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5’723.22 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1.63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.10.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5’708.75 Punkte. Vor drei Monaten, am 01.08.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’446.68 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 01.11.2023, bei 4’237.86 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 21.00 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5’878.46 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Waters (+ 17.95 Prozent auf 381.12 USD), Charter A (+ 11.86 Prozent auf 366.46 USD), Lumen Technologies (+ 9.08 Prozent auf 6.97 USD), Intel (+ 8.20 Prozent auf 23.29 USD) und Cardinal Health (+ 7.39 Prozent auf 116.54 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Super Micro Computer (-9.70 Prozent auf 26.29 USD), AES (-9.52 Prozent auf 14.92 USD), Amcor (-8.00 Prozent auf 10.24 USD), Erie Indemnity (-7.56 Prozent auf 414.91 USD) und Entergy (-5.47 Prozent auf 146.31 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 23’363’452 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.218 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch