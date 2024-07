Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Zum Handelsschluss stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.87 Prozent auf 20’186.63 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.083 Prozent tiefer bei 19’995.28 Punkten, nach 20’011.89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 19’995.28 Punkte, das Tageshoch hingegen 20’186.63 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.37 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18’600.97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18’160.19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15’208.69 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 22.02 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’186.63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 7.27 Prozent auf 2.95 USD), Tesla (+ 6.54 Prozent auf 246.39 USD), NVIDIA (+ 4.57 Prozent auf 128.28 USD), Broadcom (+ 4.33 Prozent auf 1’729.22 USD) und Enphase Energy (+ 3.55 Prozent auf 99.17 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Walgreens Boots Alliance (-4.06 Prozent auf 11.10 USD), Gilead Sciences (-2.65 Prozent auf 66.59 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1.97 Prozent auf 1’024.09 USD), Biogen (-1.84 Prozent auf 224.61 USD) und O Reilly Automotive (-1.59 Prozent auf 1’020.54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47’556’230 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.159 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12.54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

