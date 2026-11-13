Freundlicher Handel: Börsianer lassen LUS-DAX nachmittags steigen

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.09 Prozent höher bei 26’735.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26’834.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’645.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’306.00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26’411.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 24’058.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.83 Prozent nach oben. Bei 27’000.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 2.26 Prozent auf 58.74 EUR), EON SE (+ 1.88 Prozent auf 19.51 EUR), GEA (+ 1.29 Prozent auf 70.90 EUR), Hannover Rück (+ 1.28 Prozent auf 300.60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.26 Prozent auf 593.20 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Infineon (-2.71 Prozent auf 50.70 EUR), Rheinmetall (-2.19 Prozent auf 755.70 EUR), MTU Aero Engines (-1.37 Prozent auf 352.50 EUR), Airbus SE (-1.25 Prozent auf 205.70 EUR) und HOCHTIEF (-1.10 Prozent auf 378.40 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’569’394 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238.161 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.93 zu Buche schlagen. Mit 7.39 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch