|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
28.10.2026 09:28:23
Freundlicher Handel: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen
Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am dritten Tag der Woche fort.
Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.13 Prozent fester bei 6’438.11 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 180.990 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 6’429.63 Punkte an der Kurstafel, nach 6’429.63 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6’452.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’425.29 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2.66 Prozent nach oben. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 7’012.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der ATX mit 6’334.06 Punkten berechnet. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 4’682.31 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20.30 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3.61 Prozent auf 160.60 EUR), Palfinger (+ 1.85 Prozent auf 27.60 EUR), Lenzing (+ 1.62 Prozent auf 10.06 EUR), OMV (+ 1.11 Prozent auf 72.65 EUR) und Andritz (+ 0.62 Prozent auf 81.00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Mayr-Melnhof Karton (-1.23 Prozent auf 64.50 EUR), Verbund (-1.22 Prozent auf 68.95 EUR), DO (-0.91 Prozent auf 196.40 EUR), BAWAG (-0.49 Prozent auf 161.00 EUR) und Wienerberger (-0.37 Prozent auf 16.37 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 29’860 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41.642 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.59 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verbund AG
|
28.10.26
|Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
23.10.26
|ATX aktuell: ATX verliert (finanzen.ch)
Analysen zu Verbund AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’439.59
|0.15%
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen freundlich - Nikkei stark
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.