Freundlicher Handel: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen

Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.13 Prozent fester bei 6’438.11 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 180.990 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 6’429.63 Punkte an der Kurstafel, nach 6’429.63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6’452.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’425.29 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2.66 Prozent nach oben. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 7’012.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der ATX mit 6’334.06 Punkten berechnet. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 4’682.31 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20.30 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3.61 Prozent auf 160.60 EUR), Palfinger (+ 1.85 Prozent auf 27.60 EUR), Lenzing (+ 1.62 Prozent auf 10.06 EUR), OMV (+ 1.11 Prozent auf 72.65 EUR) und Andritz (+ 0.62 Prozent auf 81.00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Mayr-Melnhof Karton (-1.23 Prozent auf 64.50 EUR), Verbund (-1.22 Prozent auf 68.95 EUR), DO (-0.91 Prozent auf 196.40 EUR), BAWAG (-0.49 Prozent auf 161.00 EUR) und Wienerberger (-0.37 Prozent auf 16.37 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 29’860 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41.642 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.59 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch