Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 6’869.81 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194.548 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.028 Prozent auf 6’858.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’859.91 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’832.33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’894.30 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0.146 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’653.15 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 10.06.2026, einen Stand von 5’968.81 Punkten auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 4’629.42 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 28.37 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6’910.60 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 3.83 Prozent auf 73.20 EUR), STRABAG SE (+ 2.80 Prozent auf 102.80 EUR), Österreichische Post (+ 1.12 Prozent auf 31.70 EUR), EVN (+ 0.85 Prozent auf 29.65 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0.83 Prozent auf 170.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Wienerberger (-4.41 Prozent auf 18.00 EUR), Palfinger (-1.11 Prozent auf 31.10 EUR), PORR (-0.96 Prozent auf 36.20 EUR), voestalpine (-0.84 Prozent auf 44.72 EUR) und CA Immobilien (-0.66 Prozent auf 22.75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 742’184 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 48.013 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch