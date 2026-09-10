Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’783 0.3%  SPI 19’461 0.3%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’404 0.2%  Euro 0.9442 0.0%  EStoxx50 6’288 0.3%  Gold 4’352 0.8%  Bitcoin 62’809 0.7%  Dollar 0.8137 0.1%  Öl 105.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
5'000 US-Dollar je Feinunze? Diese drei Entwicklungen könnten den Goldpreis laut Experten dorthin treiben
CZs Krypto-Tipp: Das rät der Binance-Chef Einsteigern jetzt
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet
Oracle-Aktie zieht an: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Suche...

PORR Aktie 428322 / AT0000609607

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 10.09.2026 17:58:16

Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

In Wien war schlussendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

PORR
34.66 CHF 1.81%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 6’869.81 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194.548 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.028 Prozent auf 6’858.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’859.91 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’832.33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’894.30 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0.146 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’653.15 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 10.06.2026, einen Stand von 5’968.81 Punkten auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 4’629.42 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 28.37 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6’910.60 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 3.83 Prozent auf 73.20 EUR), STRABAG SE (+ 2.80 Prozent auf 102.80 EUR), Österreichische Post (+ 1.12 Prozent auf 31.70 EUR), EVN (+ 0.85 Prozent auf 29.65 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0.83 Prozent auf 170.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Wienerberger (-4.41 Prozent auf 18.00 EUR), Palfinger (-1.11 Prozent auf 31.10 EUR), PORR (-0.96 Prozent auf 36.20 EUR), voestalpine (-0.84 Prozent auf 44.72 EUR) und CA Immobilien (-0.66 Prozent auf 22.75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 742’184 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 48.013 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Alle Marktberichte im Überblick
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PORR AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CA Immobilien

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’630.20 13.60 S6CB3U
Short 15’166.99 8.86 S3CBQU
SMI-Kurs: 13’783.24 11.09.2026 10:09:41
Long 13’200.00 19.72 SPBS5U
Long 12’901.54 13.87 SJYBLU
Long 12’341.13 8.91 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX 6’885.21 0.22%