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ATX-Marktbericht 02.11.2026 12:26:34

Freundlicher Handel: ATX zeigt sich fester

Freundlicher Handel: ATX zeigt sich fester

Der ATX befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

DO
215.00 EUR 3.37%
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Um 12:08 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.59 Prozent auf 6’457.88 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 185.697 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.008 Prozent auf 6’419.54 Punkte an der Kurstafel, nach 6’420.03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 6’408.25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’468.20 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 6’718.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’457.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der ATX-Kurs 4’808.16 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20.67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 2.97 Prozent auf 104.00 EUR), DO (+ 2.88 Prozent auf 214.50 EUR), PORR (+ 2.38 Prozent auf 32.20 EUR), Wienerberger (+ 2.28 Prozent auf 16.60 EUR) und Raiffeisen (+ 2.05 Prozent auf 57.25 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil OMV (-1.84 Prozent auf 74.75 EUR), Erste Group Bank (-0.37 Prozent auf 108.00 EUR), Verbund (+ 0.22 Prozent auf 69.65 EUR), EVN (+ 0.33 Prozent auf 30.05 EUR) und voestalpine (+ 0.53 Prozent auf 41.52 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 88’796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42.108 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.28 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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