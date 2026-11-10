Freundlicher Handel: ATX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Zum Handelsende verbuchte der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 1.34 Prozent auf 6’650.55 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187.366 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.004 Prozent fester bei 6’562.75 Punkten in den Handel, nach 6’562.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’562.75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’695.93 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6’543.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’653.15 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Wert von 4’836.42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24.27 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 9.25 Prozent auf 73.20 EUR), STRABAG SE (+ 3.25 Prozent auf 108.00 EUR), Erste Group Bank (+ 2.71 Prozent auf 117.70 EUR), BAWAG (+ 2.09 Prozent auf 171.30 EUR) und Raiffeisen (+ 1.96 Prozent auf 62.30 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-3.76 Prozent auf 11.26 EUR), OMV (-1.47 Prozent auf 70.25 EUR), EVN (-1.46 Prozent auf 30.45 EUR), Österreichische Post (-0.31 Prozent auf 31.95 EUR) und CA Immobilien (-0.24 Prozent auf 21.20 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 540’608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43.312 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6.77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch