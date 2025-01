Freundlicher Handel: ATX verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Freitag verbuchte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 1.47 Prozent auf 3’780.50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116.145 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.010 Prozent stärker bei 3’725.94 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’725.56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3’787.39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’725.94 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3.53 Prozent. Vor einem Monat, am 17.12.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3’589.88 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2024, notierte der ATX bei 3’611.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2024, notierte der ATX bei 3’327.04 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3.38 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’787.39 Punkten. Bei 3’609.95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 4.21 Prozent auf 26.74 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.31 Prozent auf 11.56 EUR), Verbund (+ 3.25 Prozent auf 73.10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3.08 Prozent auf 33.50 EUR) und EVN (+ 2.48 Prozent auf 22.75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-0.52 Prozent auf 76.10 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 29.70 EUR), BAWAG (+ 0.00 Prozent auf 86.80 EUR), Lenzing (+ 0.41 Prozent auf 24.20 EUR) und CA Immobilien (+ 0.72 Prozent auf 22.52 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 585’096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 24.441 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.75 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch