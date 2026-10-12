Freundlicher Handel: ATX steigt zum Start

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.56 Prozent fester bei 6’580.29 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 185.670 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.025 Prozent stärker bei 6’545.11 Punkten in den Montagshandel, nach 6’543.45 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 6’545.11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’589.29 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 6’885.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 6’484.89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4’666.71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 22.96 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 2.29 Prozent auf 10.74 EUR), Erste Group Bank (+ 1.57 Prozent auf 110.30 EUR), PORR (+ 1.16 Prozent auf 30.40 EUR), Andritz (+ 1.11 Prozent auf 82.30 EUR) und BAWAG (+ 1.02 Prozent auf 168.00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-0.93 Prozent auf 213.00 EUR), OMV (-0.90 Prozent auf 71.30 EUR), EVN (-0.34 Prozent auf 28.90 EUR), Verbund (+ 0.15 Prozent auf 65.00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0.31 Prozent auf 65.40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 60’497 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42.186 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.11 erwartet. Mit 6.61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch