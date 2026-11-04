Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.61 Prozent fester bei 3’192.72 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.012 Prozent stärker bei 3’142.56 Punkten in den Handel, nach 3’142.18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’142.56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’194.31 Zählern.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1.29 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 3’295.49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’276.71 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 2’384.39 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20.11 Prozent nach oben. 3’448.52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Raiffeisen (+ 4.06 Prozent auf 58.90 EUR), Erste Group Bank (+ 3.45 Prozent auf 110.90 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2.70 Prozent auf 3.80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.32 Prozent auf 141.20 EUR) und BAWAG (+ 2.22 Prozent auf 161.20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9.26 Prozent auf 1.96 EUR), Semperit (-2.04 Prozent auf 16.80 EUR), ZUMTOBEL (-1.53 Prozent auf 3.85 EUR), Flughafen Wien (-1.50 Prozent auf 52.60 EUR) und Rosenbauer (-1.27 Prozent auf 62.00 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 58’618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42.302 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6.48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch