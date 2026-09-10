Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start auf grünem Terrain

Am Donnerstag legt der ATX Prime um 09:09 Uhr via Wiener Börse um 0.19 Prozent auf 3’375.00 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0.026 Prozent schwächer bei 3’367.70 Punkten, nach 3’368.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’365.77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’382.14 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0.143 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’276.95 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 2’947.47 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Wert von 2’309.07 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 26.97 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3’392.48 Punkte. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Telekom Austria (+ 1.18 Prozent auf 10.26 EUR), Vienna Insurance (+ 0.99 Prozent auf 71.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.98 Prozent auf 18.46 EUR), PORR (+ 0.82 Prozent auf 36.85 EUR) und Raiffeisen (+ 0.76 Prozent auf 66.35 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6.90 Prozent auf 2.16 EUR), Polytec (-1.19 Prozent auf 5.00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.16 Prozent auf 29.95 EUR), Flughafen Wien (-1.14 Prozent auf 52.20 EUR) und AMAG (-1.09 Prozent auf 27.10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 47’720 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 48.013 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7.48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6.54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch