Freundlicher Handel: ATX Prime steigt nachmittags

Am Dienstag erhöht sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0.30 Prozent auf 3’170.04 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.030 Prozent auf 3’159.47 Punkte an der Kurstafel, nach 3’160.41 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’130.53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3’184.61 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 3’295.49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’240.66 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’409.61 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19.26 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6.43 Prozent auf 139.00 EUR), Telekom Austria (+ 2.34 Prozent auf 8.75 EUR), UBM Development (+ 2.14 Prozent auf 14.30 EUR), PORR (+ 1.56 Prozent auf 32.45 EUR) und Andritz (+ 1.48 Prozent auf 82.30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Polytec (-4.79 Prozent auf 4.17 EUR), Addiko Bank (-3.54 Prozent auf 24.50 EUR), Warimpex (-3.36 Prozent auf 0.46 EUR), Semperit (-2.59 Prozent auf 16.95 EUR) und DO (-2.35 Prozent auf 207.50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 205’115 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 42.108 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch