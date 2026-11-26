Der ATX Prime gewann im Wiener Börse-Handel schlussendlich 1.37 Prozent auf 3’001.67 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.013 Prozent auf 2’960.83 Punkte an der Kurstafel, nach 2’961.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’040.92 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’960.83 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1.44 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 3’081.43 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 3’323.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2’484.71 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 12.92 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 10.06 Prozent auf 29.00 EUR), Semperit (+ 9.93 Prozent auf 14.95 EUR), FACC (+ 9.62 Prozent auf 14.82 EUR), AT S (AT&S) (+ 9.08 Prozent auf 97.30 EUR) und voestalpine (+ 5.40 Prozent auf 33.20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-8.98 Prozent auf 23.30 EUR), BAWAG (-5.73 Prozent auf 146.40 EUR), ZUMTOBEL (-1.51 Prozent auf 3.91 EUR), AMAG (-0.60 Prozent auf 33.00 EUR) und Vienna Insurance (-0.55 Prozent auf 72.30 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 454’134 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.55 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch