ATX Prime 1349314 / AT0000999925
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|ATX Prime-Marktbericht
|
26.11.2026 17:58:15
Freundlicher Handel: ATX Prime schlussendlich mit Kursplus
Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.
Der ATX Prime gewann im Wiener Börse-Handel schlussendlich 1.37 Prozent auf 3’001.67 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.013 Prozent auf 2’960.83 Punkte an der Kurstafel, nach 2’961.22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’040.92 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’960.83 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1.44 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 3’081.43 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 3’323.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2’484.71 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 12.92 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Zählern.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 10.06 Prozent auf 29.00 EUR), Semperit (+ 9.93 Prozent auf 14.95 EUR), FACC (+ 9.62 Prozent auf 14.82 EUR), AT S (AT&S) (+ 9.08 Prozent auf 97.30 EUR) und voestalpine (+ 5.40 Prozent auf 33.20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-8.98 Prozent auf 23.30 EUR), BAWAG (-5.73 Prozent auf 146.40 EUR), ZUMTOBEL (-1.51 Prozent auf 3.91 EUR), AMAG (-0.60 Prozent auf 33.00 EUR) und Vienna Insurance (-0.55 Prozent auf 72.30 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 454’134 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.55 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’001.67
|1.37%
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.