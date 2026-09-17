Freundlicher Handel: ATX Prime schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Zum Handelsschluss bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.76 Prozent fester bei 3’366.31 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0.006 Prozent höher bei 3’341.09 Punkten, nach 3’340.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’317.76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’371.38 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0.427 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’299.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’230.33 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Stand von 2’284.85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 26.64 Prozent aufwärts. 3’392.50 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5.69 Prozent auf 167.20 EUR), Erste Group Bank (+ 3.64 Prozent auf 122.50 EUR), voestalpine (+ 2.00 Prozent auf 46.84 EUR), Andritz (+ 1.44 Prozent auf 84.70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.41 Prozent auf 18.74 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-8.47 Prozent auf 2.16 EUR), Raiffeisen (-6.01 Prozent auf 60.95 EUR), Semperit (-4.35 Prozent auf 17.60 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.89 Prozent auf 4.45 EUR) und Addiko Bank (-1.96 Prozent auf 25.00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1’135’858 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46.031 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch