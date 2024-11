Freundlicher Handel: ATX Prime notiert zum Start im Plus

Am Montag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.38 Prozent höher bei 1’767.70 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 1’761.01 Punkte an der Kurstafel, nach 1’761.01 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 1’772.12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1’761.01 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 25.10.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1’784.76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, einen Wert von 1’845.58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, stand der ATX Prime bei 1’632.45 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 3.13 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1’889.08 Punkten. Bei 1’664.49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit UBM Development (+ 5.20 Prozent auf 18.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.36 Prozent auf 14.15 EUR), Andritz (+ 2.50 Prozent auf 53.35 EUR), EVN (+ 1.80 Prozent auf 25.40 EUR) und Frequentis (+ 1.69 Prozent auf 24.00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Polytec (-2.29 Prozent auf 2.13 EUR), Addiko Bank (-1.52 Prozent auf 19.50 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.43 Prozent auf 6.90 EUR), Flughafen Wien (-1.12 Prozent auf 53.00 EUR) und FACC (-0.96 Prozent auf 6.21 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 33’903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26.317 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11.13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch