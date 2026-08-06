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Index-Performance 06.08.2026 09:28:12

Freundlicher Handel: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Plus

Freundlicher Handel: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Wienerberger
20.44 CHF -1.97%
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Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0.24 Prozent fester bei 3’308.87 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0.002 Prozent höher bei 3’301.16 Punkten, nach 3’301.09 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’298.79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’311.23 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 3.94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der ATX Prime bei 3’226.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der ATX Prime bei 2’949.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’278.18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 24.48 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’311.23 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Erste Group Bank (+ 1.65 Prozent auf 123.10 EUR), UBM Development (+ 0.59 Prozent auf 17.00 EUR), DO (+ 0.49 Prozent auf 205.50 EUR), Raiffeisen (+ 0.47 Prozent auf 64.50 EUR) und Wienerberger (+ 0.36 Prozent auf 22.52 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-4.06 Prozent auf 137.00 EUR), Wolford (-3.20 Prozent auf 2.42 EUR), Frequentis (-1.90 Prozent auf 77.50 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.88 Prozent auf 4.70 EUR) und AMAG (-1.79 Prozent auf 27.50 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 26’402 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45.410 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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