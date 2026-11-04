ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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04.11.2026 15:58:13
Freundlicher Handel: ATX Prime nachmittags freundlich
Der ATX Prime befindet sich am Mittwoch im Aufwind.
Um 15:40 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2.62 Prozent aufwärts auf 3’224.39 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.012 Prozent auf 3’142.56 Punkte an der Kurstafel, nach 3’142.18 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3’253.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’142.56 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2.29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 3’295.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’276.71 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 2’384.39 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21.30 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3’448.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Erste Group Bank (+ 5.78 Prozent auf 113.40 EUR), Raiffeisen (+ 5.74 Prozent auf 59.85 EUR), Lenzing (+ 4.89 Prozent auf 11.58 EUR), DO (+ 4.36 Prozent auf 215.50 EUR) und Wienerberger (+ 4.29 Prozent auf 17.75 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-7.41 Prozent auf 2.00 EUR), Polytec (-2.42 Prozent auf 4.03 EUR), Frequentis (-2.15 Prozent auf 63.80 EUR), Addiko Bank (-1.63 Prozent auf 24.10 EUR) und AT S (AT&S) (-1.30 Prozent auf 136.20 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 310’388 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.302 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.24 zu Buche schlagen. Mit 6.48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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