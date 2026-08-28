Freundlicher Handel: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Freitag gewann der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 1.65 Prozent auf 6’786.58 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 189.924 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.011 Prozent stärker bei 6’676.95 Punkten in den Handel, nach 6’676.23 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’676.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6’787.76 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2.33 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX mit 6’334.06 Punkten berechnet. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 6’042.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’652.04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 26.81 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’787.76 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 15.75 Prozent auf 99.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.04 Prozent auf 154.20 EUR), PORR (+ 2.39 Prozent auf 38.50 EUR), BAWAG (+ 1.92 Prozent auf 180.90 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.81 Prozent auf 123.60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Vienna Insurance (-0.84 Prozent auf 70.70 EUR), Lenzing (-0.65 Prozent auf 23.05 EUR), OMV (-0.45 Prozent auf 66.90 EUR), CA Immobilien (-0.21 Prozent auf 23.40 EUR) und voestalpine (-0.13 Prozent auf 46.12 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 273’438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 48.751 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch