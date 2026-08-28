Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Suche...
Plus500 Depot

Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 28.08.2026 17:58:11

Freundlicher Handel: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der ATX performte am Freitagabend positiv.

PORR
35.84 CHF 2.34%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag gewann der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 1.65 Prozent auf 6’786.58 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 189.924 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.011 Prozent stärker bei 6’676.95 Punkten in den Handel, nach 6’676.23 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’676.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6’787.76 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2.33 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX mit 6’334.06 Punkten berechnet. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 6’042.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’652.04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 26.81 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’787.76 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 15.75 Prozent auf 99.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.04 Prozent auf 154.20 EUR), PORR (+ 2.39 Prozent auf 38.50 EUR), BAWAG (+ 1.92 Prozent auf 180.90 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.81 Prozent auf 123.60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Vienna Insurance (-0.84 Prozent auf 70.70 EUR), Lenzing (-0.65 Prozent auf 23.05 EUR), OMV (-0.45 Prozent auf 66.90 EUR), CA Immobilien (-0.21 Prozent auf 23.40 EUR) und voestalpine (-0.13 Prozent auf 46.12 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 273’438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 48.751 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Die Tops und Flops im ATX
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PORR AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten