Freundlicher Handel: ATX auf grünem Terrain

Am Freitag tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.10 Prozent fester bei 6’567.05 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187.173 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.000 Prozent fester bei 6’560.57 Punkten in den Handel, nach 6’560.57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6’534.25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’619.62 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 2.24 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bewegte sich der ATX bei 6’859.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der ATX 6’456.83 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’731.83 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22.71 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7’043.27 Punkte. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 6.33 Prozent auf 45.04 EUR), Wienerberger (+ 1.56 Prozent auf 15.59 EUR), DO (+ 1.45) Prozent auf 195.80 EUR), EVN (+ 1.39 Prozent auf 29.20 EUR) und STRABAG SE (+ 1.38 Prozent auf 102.60 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil OMV (-3.10 Prozent auf 71.80 EUR), PORR (-2.56 Prozent auf 30.45 EUR), AT S (AT&S) (-2.03 Prozent auf 217.00 EUR), BAWAG (-0.84 Prozent auf 165.60 EUR) und Raiffeisen (-0.18 Prozent auf 55.75 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 316’287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42.963 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.33 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch