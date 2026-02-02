Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

Kursverlauf 02.02.2026 09:29:03

Freundlicher Handel: Anleger lassen SMI zum Start steigen

Freundlicher Handel: Anleger lassen SMI zum Start steigen

Am Montag geht es für den SMI erneut nach oben.

Swiss Re
123.21 CHF -0.12%
Der SMI verbucht im SIX-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0.22 Prozent auf 13’216.82 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.555 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.037 Prozent auf 13’183.32 Punkte an der Kurstafel, nach 13’188.26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 13’183.05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13’220.63 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’267.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 12’234.50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, mit 12’597.09 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.230 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13’528.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’941.92 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 1.44 Prozent auf 151.70 CHF), Zurich Insurance (+ 0.95 Prozent auf 554.20 CHF), Nestlé (+ 0.82 Prozent auf 74.03 CHF), Sika (+ 0.81 Prozent auf 149.50 CHF) und Givaudan (+ 0.80 Prozent auf 3’012.00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1.20 Prozent auf 65.86 CHF), UBS (-1.07 Prozent auf 36.00 CHF), Partners Group (-0.62 Prozent auf 1’043.50 CHF), Logitech (-0.57 Prozent auf 66.26 CHF) und Holcim (-0.45 Prozent auf 79.18 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 253’531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 304.679 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.09 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

