Freundlicher Handel: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0.70 Prozent stärker bei 7’790.75 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.862 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.648 Prozent fester bei 7’786.64 Punkten in den Handel, nach 7’736.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7’768.85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’793.68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 3.81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’483.24 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 7’259.22 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 6’299.19 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.59 Prozent. Bei 7’793.68 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Perrigo Company (+ 21.99 Prozent auf 13.15 USD), Charles River Laboratories International (+ 11.19 Prozent auf 260.32 USD), Wynn Resorts (+ 10.53 Prozent auf 107.88 USD), Assurant (+ 6.84 Prozent auf 300.56 USD) und Eli Lilly (+ 6.36 Prozent auf 1’186.67 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen DaVita (-18.85 Prozent auf 185.02 USD), CDW (-14.64 Prozent auf 131.46 USD), CVS Health (-5.97 Prozent auf 98.19 USD), Edison International (-4.80 Prozent auf 67.30 USD) und EchoStar A (-4.77 Prozent auf 87.23 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7’446’487 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.333 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch