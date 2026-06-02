Consumer Portfolio Services Aktie 920818 / US2105021008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index im Blick
|
02.06.2026 22:33:53
Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen
Schlussendlich hielten sich die Börsianer in New York zurück.
Letztendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 27’093.90 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.209 Prozent leichter bei 27’030.07 Punkten in den Handel, nach 27’086.81 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’932.77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27’171.29 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25’114.44 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Stand von 22’748.86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19’242.61 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 21.57 Prozent auf 8.34 USD), Rambus (+ 13.09 Prozent auf 166.78 USD), Lifecore Biomedical (+ 12.37 Prozent auf 5.45 USD), Ceragon Networks (+ 11.62 Prozent auf 3.17 USD) und Ceva (+ 10.96 Prozent auf 49.61 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Microvision (-31.99 Prozent auf 0.41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9.15 Prozent auf 136.08 USD), Intuit (-8.94 Prozent auf 322.14 USD), Compugen (-8.13 Prozent auf 2.26 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-7.36 Prozent auf 4.78 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48’123’605 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.386 Bio. Euro.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
|
22:33
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
20:03
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt nach (finanzen.ch)
|
18:00
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
16:01
|Börsianer in New York warten auf Impulse: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
01.06.26
|NASDAQ-Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
|
01.06.26
|NASDAQ-Handel: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
01.06.26