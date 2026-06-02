Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen

Letztendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 27’093.90 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.209 Prozent leichter bei 27’030.07 Punkten in den Handel, nach 27’086.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’932.77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27’171.29 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25’114.44 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Stand von 22’748.86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19’242.61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 21.57 Prozent auf 8.34 USD), Rambus (+ 13.09 Prozent auf 166.78 USD), Lifecore Biomedical (+ 12.37 Prozent auf 5.45 USD), Ceragon Networks (+ 11.62 Prozent auf 3.17 USD) und Ceva (+ 10.96 Prozent auf 49.61 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Microvision (-31.99 Prozent auf 0.41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9.15 Prozent auf 136.08 USD), Intuit (-8.94 Prozent auf 322.14 USD), Compugen (-8.13 Prozent auf 2.26 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-7.36 Prozent auf 4.78 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48’123’605 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.386 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch