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Kursentwicklung 09.07.2026 22:33:49

Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Der NASDAQ 100 schloss den Donnerstagshandel im Plus ab.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.62 Prozent fester bei 29’727.10 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.800 Prozent auf 29’486.61 Punkte an der Kurstafel, nach 29’252.56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29’773.74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’398.47 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.512 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 09.06.2026, den Stand von 29’084.50 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 09.04.2026, mit 25’082.09 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22’864.91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17.94 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lumentum (+ 11.13 Prozent auf 785.77 USD), Arm (+ 9.20 Prozent auf 327.87 USD), Sandisk (+ 7.59 Prozent auf 1’858.27 USD), Astera Labs (+ 6.18 Prozent auf 417.45 USD) und Lam Research (+ 6.01 Prozent auf 353.17 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Costco Wholesale (-4.21 Prozent auf 912.97 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3.31 Prozent auf 312.79 USD), PepsiCo (-3.26 Prozent auf 137.86 USD), Axon Enterprise (-2.97 Prozent auf 582.00 USD) und Diamondback Energy (-2.47 Prozent auf 182.00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 36’968’539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.165 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.44 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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