Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 mittags steigen

Um 17:58 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2.71 Prozent auf 29’556.78 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.16 Prozent stärker bei 29’109.26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 28’776.80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29’109.26 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’575.69 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’329.21 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 27’651.82 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Stand von 23’188.61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palantir (+ 26.88 Prozent auf 159.43 USD), Arm (+ 14.53 Prozent auf 273.80 USD), Marvell Technology (+ 13.02 Prozent auf 219.00 USD), Teradyne (+ 11.03 Prozent auf 406.15 USD) und Sandisk (+ 10.88 Prozent auf 1’428.20 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Coca-Cola European Partners (-4.00 Prozent auf 103.86 USD), Diamondback Energy (-3.65 Prozent auf 191.50 USD), Constellation Energy (-2.71 Prozent auf 266.30 USD), Intuitive Surgical (-2.35 Prozent auf 366.57 USD) und Amazon (-2.33 Prozent auf 277.41 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Palantir-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 16’599’003 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.222 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch