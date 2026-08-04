Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’588 0.5%  SPI 20’574 0.6%  Dow 54’027 0.3%  DAX 26’402 1.0%  Euro 0.9336 -0.2%  EStoxx50 6’541 0.6%  Gold 4’345 2.5%  Bitcoin 52’581 0.7%  Dollar 0.8082 -0.5%  Öl 82.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Sandoz124359842Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Siemens-Aktie im Plus dank KI-Milliarden/Millionen-Spritze
Undefinierbarer Geruch führt zu Zwischenlandung von Lufthansa-Flieger - Aktie im Minus
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Alarmstufe Rot am Aktienmarkt - Bull-&-Bear-Indikator der Bank of America sendet Extrem-Signal
Suche...
ETF Sparplan

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ 100-Entwicklung 04.08.2026 18:00:32

Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 mittags steigen

Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 mittags steigen

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Dienstagmittag Kursgewinne.

Amazon
221.15 CHF -0.63%
Kaufen Verkaufen

Um 17:58 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2.71 Prozent auf 29’556.78 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.16 Prozent stärker bei 29’109.26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 28’776.80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29’109.26 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’575.69 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’329.21 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 27’651.82 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Stand von 23’188.61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palantir (+ 26.88 Prozent auf 159.43 USD), Arm (+ 14.53 Prozent auf 273.80 USD), Marvell Technology (+ 13.02 Prozent auf 219.00 USD), Teradyne (+ 11.03 Prozent auf 406.15 USD) und Sandisk (+ 10.88 Prozent auf 1’428.20 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Coca-Cola European Partners (-4.00 Prozent auf 103.86 USD), Diamondback Energy (-3.65 Prozent auf 191.50 USD), Constellation Energy (-2.71 Prozent auf 266.30 USD), Intuitive Surgical (-2.35 Prozent auf 366.57 USD) und Amazon (-2.33 Prozent auf 277.41 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Palantir-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 16’599’003 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.222 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4758 18.09.2026 147981599
Long 12.252 18.12.2026 151639707
Long 147.0243 18.09.2026 155880706
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4758 9.87 159380466
Long 10.5017 5.82 159380464
Long 20.0488 1.10 159436589
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1158 10.66 155880415
Short 10.7579 6.11 158726101
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.98 48959732
Long 10 -30.46 152897477
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Arm Holdings

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:56 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
06:00 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Logo WHS Nasdaq dreht nach 300-Punkte-Schock – diese Marke war entscheidend!
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
03.08.26 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’196.05 19.75 SQBAIU
Short 15’506.89 13.96 S7BCUU
Short 16’092.22 8.91 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’588.14 07.08.2026 16:40:19
Long 14’005.37 19.23 SRB8KU
Long 13’702.27 13.83 SPB50U
Long 13’121.92 8.91 SYBDXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Amazon am 04.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagabend auf rotem Terrain
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie
Goldpreis: Warum Privatanleger trotz Gewinnmitnahmen investiert bleiben
Zurich treibt im ersten Halbjahr die Ergebnisse weiter in die Höhe - Aktie kann nicht profitieren

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/32: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/32. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juli 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 29’597.96 0.76%