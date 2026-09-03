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03.09.2026 17:58:13
Freundlicher Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen
Für den Euro STOXX 50 ging es zum Handelsende aufwärts.
Der Euro STOXX 50 stieg im STOXX-Handel letztendlich um 0.32 Prozent auf 6’382.54 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.427 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.016 Prozent auf 6’363.16 Punkte an der Kurstafel, nach 6’362.15 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6’382.54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’339.04 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1.46 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 6’426.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’053.57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’325.01 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9.10 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3.61 Prozent auf 76.36 EUR), SAP SE (+ 2.28 Prozent auf 185.58 EUR), Siemens Energy (+ 2.22 Prozent auf 145.40 EUR), Deutsche Bank (+ 1.94 Prozent auf 35.55 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.79 Prozent auf 283.90 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-1.85 Prozent auf 1’070.20 EUR), Siemens (-1.17 Prozent auf 270.60 EUR), Eni (-1.08 Prozent auf 23.71 EUR), adidas (-0.57 Prozent auf 148.70 EUR) und Infineon (-0.43 Prozent auf 55.53 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’391’432 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 553.229 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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