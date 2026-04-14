Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen

Am Dienstag steht der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.66 Prozent im Plus bei 48’535.99 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.365 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.04 Prozent leichter bei 47’718.21 Punkten in den Handel, nach 48’218.25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 48’192.30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48’592.29 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 46’558.47 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 14.01.2026, den Stand von 49’149.63 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 14.04.2025, mit 40’524.79 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0.317 Prozent. 50’512.79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 3.81 Prozent auf 249.02 USD), NVIDIA (+ 3.80 Prozent auf 196.51 USD), Nike (+ 3.01 Prozent auf 44.20 USD), Microsoft (+ 2.27 Prozent auf 393.11 USD) und Goldman Sachs (+ 2.11 Prozent auf 909.63 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Chevron (-2.48 Prozent auf 187.02 USD), Salesforce (-0.87 Prozent auf 171.31 USD), JPMorgan Chase (-0.82 Prozent auf 311.12 USD), Coca-Cola (-0.67 Prozent auf 75.90 USD) und Travelers (-0.57 Prozent auf 299.59 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 37’455’289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.897 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9.26 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch