Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen

Am Mittwoch steht der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.92 Prozent im Plus bei 41’964.63 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 16.585 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.461 Prozent fester bei 41’772.91 Punkten in den Handel, nach 41’581.31 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 41’613.19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 42’178.41 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.22 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 19.02.2025, den Stand von 44’627.59 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 19.12.2024, mit 42’342.24 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39’110.76 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1.01 Prozent abwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’054.36 Punkten. Bei 40’661.77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 6.84 Prozent auf 172.62 USD), American Express (+ 3.02 Prozent auf 270.65 USD), IBM (+ 2.16 Prozent auf 252.29 USD), Chevron (+ 2.01 Prozent auf 164.05 USD) und NVIDIA (+ 1.81 Prozent auf 117.52 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amgen (-0.91 Prozent auf 315.75 USD), Johnson Johnson (-0.77 Prozent auf 162.99 USD), Merck (-0.74 Prozent auf 94.02 USD), Verizon (-0.66 Prozent auf 43.94 USD) und Honeywell (-0.52 Prozent auf 208.65 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 61’015’710 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.948 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

