Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dow Jones-Performance im Blick
|
31.03.2026 18:00:41
Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Dienstagmittag steigen
Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.
Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.92 Prozent höher bei 45’633.92 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17.595 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.148 Prozent stärker bei 45’283.06 Punkten, nach 45’216.14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45’480.30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45’892.21 Zählern.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 48’977.92 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48’063.29 Punkten berechnet. Der Dow Jones lag am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 42’001.76 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.68 Prozent. 50’512.79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3.03 Prozent auf 687.63 USD), NVIDIA (+ 2.97 Prozent auf 170.08 USD), Boeing (+ 2.69 Prozent auf 194.30 USD), Amazon (+ 2.60 Prozent auf 206.17 USD) und UnitedHealth (+ 2.23 Prozent auf 267.63 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Home Depot (-1.24 Prozent auf 282.20 EUR), Procter Gamble (-1.13 Prozent auf 143.08 USD), Verizon (-0.68 Prozent auf 49.96 USD), Cisco (-0.65 Prozent auf 76.54 USD) und Coca-Cola (-0.49 Prozent auf 75.90 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’276’042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.549 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5.59 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Boeing Co.
|
18:00
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Dienstagmittag steigen (finanzen.ch)
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Boeing Aktie News: Boeing gibt am Abend nach (finanzen.ch)
|
26.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
26.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
26.03.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
26.03.26
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|45’733.40
|1.14%
Börse aktuell - Live TickerLage im Nahost-Konflikt bleibt fragil: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Am deutschen Aktienmarkt prägten Gewinne das Bild. In Fernost dominierten die Bären das Geschehen.