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Dow Jones-Performance im Blick 31.03.2026 18:00:41

Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Dienstagmittag steigen

Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Dienstagmittag steigen

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Boeing
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Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.92 Prozent höher bei 45’633.92 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17.595 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.148 Prozent stärker bei 45’283.06 Punkten, nach 45’216.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45’480.30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45’892.21 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 48’977.92 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48’063.29 Punkten berechnet. Der Dow Jones lag am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 42’001.76 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.68 Prozent. 50’512.79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3.03 Prozent auf 687.63 USD), NVIDIA (+ 2.97 Prozent auf 170.08 USD), Boeing (+ 2.69 Prozent auf 194.30 USD), Amazon (+ 2.60 Prozent auf 206.17 USD) und UnitedHealth (+ 2.23 Prozent auf 267.63 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Home Depot (-1.24 Prozent auf 282.20 EUR), Procter Gamble (-1.13 Prozent auf 143.08 USD), Verizon (-0.68 Prozent auf 49.96 USD), Cisco (-0.65 Prozent auf 76.54 USD) und Coca-Cola (-0.49 Prozent auf 75.90 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’276’042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.549 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5.59 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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