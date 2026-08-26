Freundlicher Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im ATX

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1.02 Prozent höher bei 6’740.66 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186.326 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0.034 Prozent leichter bei 6’670.03 Punkten, nach 6’672.27 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’741.13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’648.89 Einheiten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1.63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 6’455.88 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 6’099.93 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 4’703.65 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25.95 Prozent nach oben. Bei 6’780.42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 3.63 Prozent auf 45.66 EUR), Andritz (+ 3.09 Prozent auf 83.50 EUR), PORR (+ 3.06 Prozent auf 40.40 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.96 Prozent auf 139.00 EUR) und Wienerberger (+ 2.81 Prozent auf 20.14 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil OMV (-1.18 Prozent auf 67.10 EUR), Verbund (-0.51 Prozent auf 58.40 EUR), CA Immobilien (-0.42 Prozent auf 23.65 EUR), Raiffeisen (-0.32 Prozent auf 62.55 EUR) und Vienna Insurance (-0.14 Prozent auf 71.10 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 187’851 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.546 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch