Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im SPI

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.20 Prozent fester bei 16’316.31 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.110 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.277 Prozent schwächer bei 16’237.90 Punkten, nach 16’283.02 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 16’237.90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’354.77 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0.379 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wies der SPI einen Wert von 15’945.80 Punkten auf. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, bei 14’897.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, wies der SPI 14’539.23 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11.99 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16’484.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’455.60 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 14.99 Prozent auf 9.82 CHF), Accelleron Industries (+ 9.08 Prozent auf 42.52 CHF), Roche (+ 6.68 Prozent auf 276.20 CHF), Roche (+ 5.98 Prozent auf 301.20 CHF) und Evolva (+ 5.56 Prozent auf 0.95 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-10.75 Prozent auf 8.30 CHF), Curatis (-10.45 Prozent auf 6.00 CHF), GAM (-8.00 Prozent auf 0.23 CHF), Feintool International (-7.71 Prozent auf 17.35 CHF) und ALSO (-6.63 Prozent auf 253.50 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die Roche-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’512’737 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 245.815 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.54 zu Buche schlagen. Im Index weist die Medmix-Aktie mit 64.83 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch