Freundlicher Handel: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100

Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.40 Prozent stärker bei 20’052.00 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1.51 Prozent auf 20’273.30 Punkte an der Kurstafel, nach 19’972.61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19’966.99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’273.30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.02 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.08.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19’516.44 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 26.06.2024, bei 19’751.05 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 26.09.2023, den Wert von 14’545.83 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 21.20 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’690.97 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell JDcom (+ 13.91 Prozent auf 37.83 USD), Micron Technology (+ 13.65 Prozent auf 108.84 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 13.45 Prozent auf 129.27 USD), Applied Materials (+ 4.98 Prozent auf 207.13 USD) und Lam Research (+ 4.54 Prozent auf 840.26 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Super Micro Computer (-14.44 Prozent auf 392.00 USD), Diamondback Energy (-5.93 Prozent auf 169.83 USD), Baker Hughes (-4.22 Prozent auf 34.53 USD), CrowdStrike (-2.13 Prozent auf 280.36 USD) und Old Dominion Freight Line (-2.10 Prozent auf 195.28 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’642’604 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.099 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. Mit 4.94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch