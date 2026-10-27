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27.10.2026 18:00:31
Freundlicher Handel: Am Dienstagmittag Gewinne im NASDAQ Composite
Der NASDAQ Composite verbucht am Dienstagmittag Zuwächse.
Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.17 Prozent auf 26’475.94 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.447 Prozent stärker bei 26’286.31 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’169.38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’219.31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’528.94 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27’068.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24’932.08 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 23’637.46 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.95 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit JetBlue Airways (+ 20.46 Prozent auf 2.86 USD), Methode Electronics (+ 9.58 Prozent auf 13.50 USD), Ballard Power (+ 8.39 Prozent auf 1.55 USD), Lincoln Electric (+ 8.25 Prozent auf 280.00 USD) und TransAct Technologies (+ 7.88 Prozent auf 5.75 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Innodata (-26.72 Prozent auf 43.90 USD), Euronet Worldwide (-7.93 Prozent auf 58.88 USD), Cintas (-5.27 Prozent auf 214.03 USD), Nortech Systems (-4.86 Prozent auf 10.37 USD) und Pegasystems (-4.17 Prozent auf 35.18 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10’930’655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.664 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen
Die Americas Car-Mart-Aktie hat mit 0.98 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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