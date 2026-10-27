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NASDAQ-Handel im Blick 27.10.2026 18:00:31

Freundlicher Handel: Am Dienstagmittag Gewinne im NASDAQ Composite

Freundlicher Handel: Am Dienstagmittag Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite verbucht am Dienstagmittag Zuwächse.

Ballard Power
1.28 CHF 6.42%
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Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.17 Prozent auf 26’475.94 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.447 Prozent stärker bei 26’286.31 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’169.38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’219.31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’528.94 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27’068.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24’932.08 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 23’637.46 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.95 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit JetBlue Airways (+ 20.46 Prozent auf 2.86 USD), Methode Electronics (+ 9.58 Prozent auf 13.50 USD), Ballard Power (+ 8.39 Prozent auf 1.55 USD), Lincoln Electric (+ 8.25 Prozent auf 280.00 USD) und TransAct Technologies (+ 7.88 Prozent auf 5.75 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Innodata (-26.72 Prozent auf 43.90 USD), Euronet Worldwide (-7.93 Prozent auf 58.88 USD), Cintas (-5.27 Prozent auf 214.03 USD), Nortech Systems (-4.86 Prozent auf 10.37 USD) und Pegasystems (-4.17 Prozent auf 35.18 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10’930’655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.664 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Americas Car-Mart-Aktie hat mit 0.98 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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America's Car-Mart Inc. 0.81 2.89% America's Car-Mart Inc.
Ballard Power Inc. 1.28 6.42% Ballard Power Inc.
Cintas Corp. 177.26 -4.85% Cintas Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 9.48 0.85% Consumer Portfolio Services Inc.
Euronet Worldwide Inc. 49.36 -6.85% Euronet Worldwide Inc.
Innodata Inc. 43.99 -11.28% Innodata Inc.
JetBlue Airways Corp. 2.34 25.24% JetBlue Airways Corp.
Lincoln Electric Holdings Inc. 232.43 8.50% Lincoln Electric Holdings Inc.
Methode Electronics Inc. 12.40 11.71% Methode Electronics Inc.
Nortech Systems Inc. 10.44 -3.96% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 181.59 0.89% NVIDIA Corp.
Pegasystems Inc. 29.16 -3.28% Pegasystems Inc.
SIGA Technologies Inc. 3.20 1.27% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 125.18 1.55% SpaceX
TransAct Technologies Inc. 5.55 66.17% TransAct Technologies Inc.

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