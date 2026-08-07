Freshworks A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Freshworks A veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Freshworks A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 237.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 204.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch