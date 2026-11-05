Freshworks A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Freshworks A äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.07 USD, nach -0.020 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.09 Prozent auf 245.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 215.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch