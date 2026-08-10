Freshtrop Fruits: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Freshtrop Fruits hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6.65 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19.20 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 280.3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 0.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 279.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch