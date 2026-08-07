Freshpet stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Freshpet hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.330 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 305.6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 264.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch