Freshpet präsentierte Quartalsergebnisse

Freshpet hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.86 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 317.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Freshpet 288.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch