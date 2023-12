Fresenius zieht Schlussstrich unter Digitaltochter Curalie

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius trennt sich von zwei Gesellschaften der Digitaltochter Curalie. Es wurden bindende Vereinbarungen zur Veräusserung von Meditec sowie Ibs abgeschlossen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Geschäftsbetrieb der übergeordneten Curalie GmbH und ihrer übrigen Tochtergesellschaften werde eingestellt. Finanzielle Details nannte die Fresenius SE & Co. KGaA nicht.

Die Klinikkette Helios werde die Digitalisierung künftig stärker mit Kernaktivitäten in der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung verzahnen, so der Bad Homburger Konzern weiter. Bereiche wie die Digitalisierung klinischer Prozesse und der Entscheidungsunterstützung sollen gestärkt werden. So soll ein Digital Innovation Officer innerhalb der deutschen Helios-Organisation "innovative Stossrichtungen in der Digitalisierung erkunden". Die Umsetzung von Digitalisierungsprozessen und -lösungen werde Kernaufgabe der neugeschaffenen Funktion des Head Transformation Management.

December 15, 2023 04:12 ET (09:12 GMT)