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11.11.2026 18:54:36
Fresenius will rund 13,4 Millionen FMC-Aktien verkaufen
BAD HOMBURG (awp international) - Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius will rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care (FMC) verkaufen. Die Finanzbeteiligung an FMC solle so von rund 25 auf etwa 20 Prozent sinken, teilte der Dax -Konzern am Mittwochabend mit. Geplant sei ein beschleunigtes Verkaufsverfahren an institutionelle Investoren. Dieses beginne sofort. Preis und Zuteilung sollen voraussichtlich vor Beginn des Xetra-Handels am Donnerstag bekannt gegeben werden, hiess es weiter.
"Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren", sagte Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius laut Mitteilung. Bereits in der Vergangenheit hatte Fresenius seinen Anteil an FMC reduziert.
Die FMC-Aktie sank auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent. Das Fresenius-Papier reagierte hingegen kaum auf die Mitteilung./jha/he
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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