Fresenius SE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fresenius SE gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0.610 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 5.80 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.49 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch