Fresenius SE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fresenius SE lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.72 EUR, nach 0.620 EUR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.80 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 5.49 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.780 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 5.79 Milliarden EUR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch