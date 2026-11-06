Fresenius SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fresenius SE präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.180 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.77 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 6.41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Experten hatten einen Gewinn von 0.215 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 6.52 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.ch