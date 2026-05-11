Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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11.05.2026 16:07:44
Fresenius SE-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Fresenius SE-Papiers durch DZ BANK-Analyst Sven Kürten.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro je Aktie belassen. Sven Kürten sieht den Medizinkonzern nach erfolgreicher Neuaufstellung operativ wie finanziell deutlich gestärkt. Mit einem sehr guten Start in das Jahr 2026 habe Fresenius den Aufwärtstrend bestätigt, schrieb der Analyst am Montag. Er glaubt, dass die Gewinnprognose im Jahresverlauf erhöht werden könnte.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius SE-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1.5 Prozent auf 40.34 EUR. 468’780 Fresenius SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 17.6 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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