Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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09.09.2026 09:39:05
Fresenius SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
Fresenius SE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Anchal Verma einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des weiter schwierigen Geschäftsumfelds insgesamt vorsichtig, wie sie am Dienstag schrieben. Bei Philips und Diasorin hänge die Erreichung der Jahresziele stark vom vierten Quartal ab, was Risiken berge. Bei Ambu, Carl Zeiss Meditec und FMC seien die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2026/27 zu hoch, und bei Coloplast habe sich die Bewertung von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Bei Fresenius und Demant sehen die Experten Spielraum für weiter steigende Schätzungen.
Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 09:22 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.3 Prozent auf 44.54 EUR ab. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46’418 Fresenius SE-Aktien. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 9.1 Prozent nach.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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