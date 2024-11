Fresenius SE-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel legte am Mittwochabend seinen Ausblick auf 2025 für die europäische Medizintechnikbranche vor. Seine Favoriten sind Fresenius, Siemens Health, Convatec und Amplifon. Fresenius sei wie Convatec eine sehr überzeugende Turnaroundstory.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius SE-Aktie am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 11:41 Uhr 1.8 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 21.99 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. 311’771 Fresenius SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 16.8 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 21:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2024 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.