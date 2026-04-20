Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger dürften solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er kalkuliert mit einem organischen Umsatzwachstum von 5 Prozent und einer währungsbereinigten Ergebnissteigerung um 6 Prozent.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:40 Uhr mit Abschlägen von 1.9 Prozent bei 43.79 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 30.17 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 85’298 Fresenius SE-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 10.6 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET



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